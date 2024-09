Sparta Wrocław - Stal Gorzów NA ŻYWO transmisja z półfinału żużlowej PGE Ekstraligi 25.09.2024

Maciej Janowski trafił do szpitala! Doznał groźnego upadku podczas mistrzostw Europy, podejrzewają złamanie

Sparta Wrocław i Stal Gorzów pierwszy mecz w półfinale PGE Ekstraligi rozegrały już 8 września. Pierwotnie rewanż miał się odbyć tydzień później, ale katastrofa powodziowa sprawiła, że nikt nie myślał o żużlu. Na szczęście sytuacja zagrożenia we Wrocławiu ustąpiła, a żużlowcy mogą wrócić na tor. Opóźnienia w półfinale wpłynęły też na przesunięcie daty wielkiego finału, w którym czeka już Motor Lublin. Obrońcy tytułu zdołali odwrócić wynik półfinału z Apatorem Toruń i od 13 września czekają na rywala w walce o złoto. Bliżej tego jest Sparta, która w Gorzowie wygrała 46:44 i w rewanżu na swoim torze jest faworytem. Stal z pewnością będzie jednak walczyć do końca. Czy uda jej się pójść w ślady Motoru i odrobić straty z pierwszego meczu? Odpowiedź na to pytanie poznamy w środę wieczorem.

Rewanżowy mecz Sparta Wrocław - Stal Gorzów w półfinale PGE Ekstraligi odbędzie się w środę, 25 września. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Transmisja w TV na kanale Canal+ Sport, a online w płatnej usłudze Canal+ Online. Zwycięzca dwumeczu awansuje do wielkiego finału, a przegrany powalczy o brązowy medal z Apatorem Toruń.