Tai Woffinden wybudzony ze śpiączki. Nowe informacje o stanie zdrowia

Koszmarny wypadek trzykrotnego mistrza świata. Helikopter zabrał go do szpitala: „Liczne złamania”

Brytyjski zawodnik trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło 30 marca na torze w Krośnie. Woffinden znajduje się pod opieką medyczną Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Przez kilka dni był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Lekarze zdiagnozowali u niego liczne otwarte złamania kończyn oraz urazy klatki piersiowej.

Dramatyczny wypadek trzykrotnego mistrza świata miał miejsce tuż po starcie do siódmego wyścigu towarzyskiego meczu z Cellfast Wilków Krosno. Wówczas jego motocykl zetknął się z maszyną Franciszka Majewskiego, w wyniku czego obaj zawodnicy uderzyli w bandę. Młodzieżowiec wyszedł z tej sytuacji bez poważniejszych obrażeń, Woffindena przetransportowano helikopterem do Rzeszowa.

Podczas transmisji MAXTO ITS IMME im. Zenona Plecha ekspert przekazał pierwsze wieści na temat zdrowia zawodnika: – Nie dość, że jest wybudzony, to jeszcze można z nim porozmawiać i, co najważniejsze, jest niegrzeczny i mocno pobudzony – powiedział Łukasz Benz, dodając, że jest to dobry znak w kontekście jego powrotu do zdrowia.

Wielki gest żużlowej społeczności

Solidarność środowiska żużlowego po raz kolejny dała o sobie znać. Zawodnicy startujący w IMME postanowili przekazać na rzecz Woffindena 108 tysięcy złotych, które miały stanowić honorarium za udział w zawodach. To symboliczne wsparcie dla mistrza świata, który teraz stoi przed trudnym procesem rekonwalescencji.

Na ten moment nie podano oficjalnych informacji na temat dalszego leczenia i ewentualnego powrotu Woffindena na tor. Wiadomo jednak, że jego stan się stabilizuje, co daje nadzieję na pomyślną rehabilitację.