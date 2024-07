Tragedia znanego dziennikarza sportowego. Żona i córki zostały zamordowane, policja robi obławę na zabójcę

Potężne wyzwanie przed Bartoszem Zmarzlikiem. Jeszcze nigdy tego nie dokonał, na pewno go to uwiera

Smutne wiadomości dotarły do Polski. Córki i żona komentatora sportowego BBC, Johna Hunta, zostały zamordowane. Sprawcą zbrodni jest najprawdopodobniej były partner potomkini dziennikarza sportowego. Policja prowadzi obławę na podejrzanego o zbrodnię.

Smutne wiadomości obiegły świat. Córki i żona komentatora sportowego zostały zamordowane

Do przerażającej zbrodni na rodzinie dziennikarza sportowego miało dojść we wtorkowy wieczór w podlondyńskim Bushey. Jak donoszą tamtejsze media oraz policja, 61-letnia Carol, 25-letnia Louise i 28-letnia Hannah zostały zamordowane, a ich ciała zostały odnalezione przez komentatora BBC, gdy ten wrócił do domu. Za zbrodnię, według pierwszych informacji, ma odpowiadać 26-letni Kyle Clifford, były partner Louise. Para rozstała się ostatnimi czasy, a mężczyzna miał nie przyjąć tego do informacji. Jak podają władze, mężczyzna został uwieczniony na monitoringu z kuszą nieopodal domu Huntów, a chwilę później miał trzymać dziwnie wyglądający przedmiot, który był owinięty w prześcieradło. Władze podejrzewają, że właśnie tak próbował ukryć narzędzie zbrodni.

Jak informuje "The Mirror", trwa obława na mężczyznę. Śmigłowce patrolują okolice Londynu, a władze przeszukały mieszkanie mężczyzny, w którym go jednak nie znalazły. Samochód należący do potencjalnego sprawcy został porzucony w okolicach pobliskiej szkoły podstawowej, jednak i w tym budynku Clifforda nie było.