WOW, co za słowa o Bartoszu Zmarzliku! Jack Holder nie szczędzi mistrzowi komplementów [WYWIAD]

Sensacyjne doniesienia w sprawie Zengoty. Żużlowiec może wrócić do startów tuż po złamaniu kości!

Holnder jeździ w Motorze Lublin razem z Bartoszem Zmarzlikiem. Jak wiele może się od niego nauczyć? - Bardzo dużo - odpowiada "Super Expressowi" Jack Holder. - To potrójny mistrz świata. Kiedy jeździsz z nim w jednym zespole, patrzysz na to, co robi. Pomaga i klubowi, i mnie. Dobrze jest jeździć z nim, ale wiele uczy też jazda przeciwko niemu - dodaje.

"Super Express": - Co jest największą siłą Zmarzlika?

Jack Holder: - Nigdy nie widziałem, żeby się poddawał, nigdy nie jest wolny. Zawsze chce być pierwszy. Proszę przypomnieć sobie ostatnie Grand Prix w Warszawie, kiedy miał upadek w pierwszym biegu, a potem wylądował na podium. On zawsze walczy do końca.

- Zmarzlik to bardziej sprzęt i silniki, czy też talent i umiejętności?

- I to, i to. Jest bardzo dobrym kierowcą, ale też ma świetny sprzęt. To ważne, bo kiedy masz szybki motocykl, możesz po prostu pokazać swoje umiejętności na torze.

- Żużlowcy z Motoru Lublin w tym sezonie szaleją w Grand Prix. Ty jesteś czwarty, a Zmarzlik i Fredrik Lindgren wspólnie zajmują pozycję lidera. Idziecie jak burza.

- Dobrze nam idzie (śmiech). Dla mnie przejście do Motoru było bardzo dobrą decyzję. Długo jeździłem w jednym klubie w Polsce (Toruń - red.), ale czasem człowiek potrzebuje nowego wyzwania. Mamy dobrą drużynę, co mnie bardzo cieszy.

- Przed nami Grand Prix w Pradze. Co wiesz o torze "Marketa"?

- Nie ma tam zbyt wiele wyprzedzania. Jest długi, trochę podobny do tego w Lublinie. Musisz dbać o dobry start. Ale co najważniejsze, jest taki sam dla wszystkich (śmiech).

- Jak oceniasz swój sezon do tej pory?

- W Warszawie było super (był drugi – red.). Mogłem wygrać, ale taki jest speedway. Na tę chwilę mogę być zadowolony. Często rozmawiam z moim bratem Chrisem (mistrz świata 2012 - red.), który jest dla mnie wielkim wsparciem.

Rozmawiał Przemysław Ofiara

