Adam Kownacki już po ważeniu! Ważna deklaracja Polaka, dotyczy jego dalszej kariery

Kownacki ma za sobą porażki z Robertem Heleniusem (dwie) i Ali Erenem Demirezenem. W starciu z Cusumano Polak będzie zdecydowanym faworytem, ale mimo to sam pięściarz nakłada na siebie dodatkową presję. "Babyface" nie ukrywa, że walka z Amerykaninem włoskiego pochodzenia będzie z gatunku być albo nie być dla jego dalszej kariery.

Kownacki o walce z Cusumano: To może być mój ostatni raz w ringu

- Nawet jak wygram, ale nie w jakiś dobry sposób, to będzie koniec kariery. Jest to jakaś presja, bo to może być mój ostatni raz w ringu, ale ja myślę tylko o zwycięstwie w fajnym stylu - zdradził Kownacki tuż przed ważeniem w rozmowie z portalem ringpolska.pl. Starcie Polaka z Cusumano będzie co-main eventem gali w legendarnej Madison Square Garden - w walce wieczoru znakomity Edgar Berlanga zmierzy się z Jasonem Quigleyem.

