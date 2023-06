Adam Kownacki nagle rozebrał się na konferencji prasowej! Legendarny promotor w szoku, mamy zdjęcia

Kownacki jakiś czas temu przeprowadził się do Miami, ale w Nowym Jorku wciąż ma wielu wiernych kibiców. W sobotę w Madison Square Garden biało-czerwonych barw zatem na pewno nie zabraknie. Zresztą organizator gali legendarny promotor Eddie Hearn zdradził, że zapotrzebowanie na bilety ze strony polskich fanów było ogromne i wielu z nich musiało obejść się smakiem. Ten sam promotor był także świadkiem niecodziennych scen podczas oficjalnej czwartkowej konferencji prasowej.

Adam Kownacki rozebrał się na konferencji prasowej. Eddie Hearn w szoku

Hearn jak to ma w zwyczaju sam prowadził konferencję i gdy obok niego zasiedli Kownacki oraz Cusumano, to Brytyjczyk zapytał Polaka o jego przygotowanie fizyczne. Nasz rodak odpowiedział, że nie ma nic do ukrycia i ni stąd ni zowąd zdjął z siebie koszulkę. Hearn był mocno zdziwiony jego zachowaniem, ale po chwili na jego twarzy pojawił się uśmiech. Ile Kownacki wniesie na wagę przekonamy się w piątek, ale trzeba przyznać, że jak na siebie to wygląda naprawdę dobrze!

Adam Kownacki PO RAZ PIERWSZY po przegranej z Demirezenem: NIE CZUŁEM SIĘ ROZBITY | Andrzej Kostyra

i Autor: Ed Mulholland/Matchroom Adam Kownacki