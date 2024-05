Amadeusz "Ferrari" Roślik wszedł do oktagonu bez przygotowania i zmasakrował "Hejtera"! Niesamowite sceny na FAME 21

To była najbardziej spontaniczna decyzja w historii freak fightów. Kaczor BRS nie został dopuszczony do walki przez to, że był pod wpływem alkoholu. Od razu zostało przekazane oświadczenie federacji w tej sprawie. - Z powodów zdrowotnych Kaczor BRS nie został dopuszczony do walki przez lekarza zawodów. Walka Kaczora z Hejterem z przyczyn niezależnych od organizatorów nie może się odbyć. Zdrowie zawodników jest dla nas najważniejsze - można było przeczytać na oficjalnych portalach FAME MMA.

Do oktagonu za Kaczora BRS zdecydował się wejść Amadeusz "Ferrari" Roślik, który siedział na trybunach podczas gali. Przed walką były problemy m.in. z ochraniaczem na krocze dla 28-latka, jednak szybko został zorganizowany przez organizatorów.

Pojedynek sam w sobie długo się rozkręcał, a ciosy przeszywały w dużej mierze powietrze. Po dwóch minutach "Ferrari" ruszył bardziej ofensywnie na rywala i trzydzieści sekund przed końcem trafił kilkukrotnie "Hejtera", który padł na deski. Tym samym Roślik wygrał walkę. Od razu po tym pojedynku została ogłoszona walka "Ferrariego" z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem.