Walka na FAME 21 odwołana w trakcie gali! Kaczor BRS był pod wpływem alkoholu. Sceny jak w cyrku

Walka Kaczora BRS i "Hejtera" doszła do karty walk FAME 21 stosunkowo późno, ale było o niej głośno. Miało to być pierwsze starcie we freak-fightach na gołe pięści. Fani liczyli na krwawą jatkę w klatce i nie mogli spodziewać się takiego scenariusza. Już w trakcie gali, po czwartej walce, nagle w klatce pojawili się włodarze - Boxdel i Wojtek Gola. Nie mieli oni dobrych informacji, co od razu przekazali. - Ktoś sobie poimprezował przedwcześnie - powiedział Boxdel, który dodał, że Kaczor zrobił sobie "bifora" i nie został dopuszczony do walki przez lekarzy, "bo się naj***ł". Federacja postawiona w trudnej sytuacji zdołała jednak zareagować i szybko znalazła zastępstwo!

"Z powodów zdrowotnych Kaczor BRS nie został dopuszczony do walki przez lekarza zawodów. Walka Kaczora z Hejterem z przyczyn niezależnych od organizatorów nie może się odbyć. Zdrowie zawodników jest dla nas najważniejsze" - przekazało FAME na oficjalnych profilach. Potwierdziła się też zapowiedź Boxdela i Wojtka Goli z klatki - miejsce Kaczora zajął niespodziewanie Amadeusz Ferrari, który oglądał galę z trybun gliwickiej hali. Zgodził się jednak na walkę z Hejterem!

"W zastępstwo za Kaczora wchodzi Amadeusz „Ferrari” Roślik, który zawalczy z Hejterem jeszcze na tej gali" - potwierdziła federacja w internecie. Będzie to ich druga walka - pierwsza odbyła się na FAME 16 w listopadzie 2022 r. i zakończyła się szybkim zwycięstwem Ferrariego.