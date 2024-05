FAME 21 relacja na żywo: Gala wystartowała! Dwa pierwsze pojedynki już za moment!

Norman Parke zwyzywał Pawła Tyburskiego od najgorszych! Wysłał pilną wiadomość do FAME MMA, jest gotowy na walkę choćby jutro

FAME MMA 21 karta walk:

Tomasz „Góral” Adamek vs. Patryk „Bandura” Bandurski – walka bokserska

Michał „Wampir” Pasternak vs. Alan Kwieciński – walka bokserska

Rafał „Takefun” Górniak vs. Robert „Sutonator” Pasut – walka w formule K-1

Tomasz „Strachu” Oświeciński vs. Adrian Cios

Piotr „Szeli” Szeliga vs. Grzegorz „Greg” Gancewski

Maciej „Kaczor BRS” Kaczmar vs. Mariusz „Hejter” Słoński – walka w formule K-1

Jakub „Azdus” Matowicki vs. Miłosz „Dejvid” Boras – walka w formule K-1

Dominik „Kaleson” Cybulski vs. Jakub „Guzik” Szymański – walka bokserska

Dominik „Mrozzo” Mrozowski vs. Rafał „Młody Ninja” Sobonkiewicz – walka w formule K-1

Klaudia Syguła vs. Ewa Piątkowska - miks formuł walki

Po kilku miesiącach oczekiwania federacja FAME MMA wraca z drugim wydarzeniem w tym roku. Tym razem gala odbędzie się w Gliwicach, a na trybunach zobaczymy kilkanaście tysięcy fanów, którzy będą mieli przed sobą długi i ciekawy wieczór. Na karcie walk nie brakuje bowiem zestawień, które wydają się bardzo ciekawe i mają potencjał na ciekawe pojedynki. Co prawda w ostatniej chwili karta nieco się zmieniła, ale nie straciła na wartości.

W sumie zobaczymy aż dziesięć starć. To co najważniejsze odbędzie się rzecz jasna na samym końcu. Wówczas do klatki wejdzie Tomasz Adamek i Patryk "Bandura" Bandurski. Pojedynek zaplanowano na trzy rundy, a panowie zmierzą się w formule bokserskiej. Zdecydowanym faworytem jest Adamek, ale wielu fanów Bandury liczy na sensacyjny rezultat.