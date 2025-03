Mateusz Kubiszyn o reakcji mamy na brutalne walki na gołe pięści! O to najbardziej się modli [WIDEO]

Andrzej Gołota znów pojawił się w Polsce. Legendarny polski pięściarz mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ale regularnie przyjeżdża do ojczyzny. Kolejny raz pojawił się w marcu 2025 roku. W piątek, 14 marca pojawił się na gali Suzuki Boxing Night, gdzie Polacy mierzyli się Niemcami. Reprezentacja naszego kraju pokonała zachodnich sąsiadów 12:8, a wydarzenie z trybun podziwiał właśnie Andrzej Gołota.

Andrzej Gołota pojawił się na chwilę także w ringu, ale nie po to, by zaprezentować swoje umiejętności. Wszedł do ringu razem z innym medalistą olimpijskim Wojciechem Bartnikiem, byłym mistrzem świata WBC w kategorii bridger Łukaszem Różańskim czy prezesem Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorza Nowaczkiem. Andrzej Gołota pojawi się także na inauguracji Polskiej Ligi Boksu, która wraca po 20 latach przerwy.

Forma Andrzeja Gołoty ciągle wzbudza wielki podziw. W wielu rozmowach „Andrew” przyznawał, że wciąż jest aktywny i regularnie trenuje na siłowni. Nie ukrywa też, że różne zadania znajduje dla niego jego żona Mariola.

Andrzej Gołota: Żona zawsze znajdzie mi coś do pracy. Codziennie jestem na sali

Andrzej Gołota - bilans walk

Andrzej Gołota stoczył 52 zawodowe pojedynki. Polski pięściarz wygrał aż 41 pojedynków, z czego aż 33 przed czasem. Ostatnią zawodową walkę stoczył w 2013 roku z Przemysławem Saletą. "Andrew" przegrał go przez nokaut w szóstej rundzie.