Andrzej Wasilewski bardzo mocno o Tomaszu Adamku! Wspomina o kościele i wierze, nie zostawił suchej nitki na legendzie polskiego boksu

"Super Express": - Z polskim boksem nie jest może najlepiej, ale dla was to był bardzo udany rok.

Andrzej Wasilewski: - Jesteśmy tak naprawdę jedyną profesjonalną grupą boksu zawodowego w Polsce i jako jedyni potrafimy dawać naszym zawodnikom szanse na coś większego. I to dawać te szanse w przemyślany sposób. 2023 rok był bez wątpienia jednym z najlepszych w naszej niespełna 25-letniej działalności. Fajne gale, duże sukcesy, oby tak dalej. Jedyne co mnie martwi to brak uzdolnionej młodzieży, brak następców.

- Fajny rok, ale może być jeszcze lepszy, bo już 10 grudnia o mistrzostwo świata powalczy Mateusz Masternak.

- Mateusz jest bardzo fajnym ambasadorem naszej dyscypliny. Nie brakuje pięściarzy, których media kochają, bo są kontrowersyjni, ale jest też kilku takich, którzy są ciekawi w inny sposób, ale o nich mówi się mniej. Tak jest w przypadku Masternaka, którego taki przeciętny Polak pewnie nie kojarzy. A szkoda, bo ma wszystko, by mówić o nim jak najwięcej i jak najgłośniej - świetny mąż, świetny ojciec, bardzo inteligenty człowiek i do tego znakomity bokser. On wie, że gdyby zaczął pajacować, to zaraz by ta popularność wzrosła, ale nie robi tego, bo sam siebie szanuje i ja to doceniam. Ostatnio do mnie zadzwonił i powiedział, że żałuje, że wcześniej nie zaczęliśmy współpracować, bo pewnie już dawno miałby za sobą mistrzowską walkę. To były bardzo miłe słowa dla mnie.

- Zmieńmy temat. W przyszłym roku dwie walki dla freakowej federacji Fame ma stoczyć Tomasz Adamek. Zaskoczony?

- Uważam, że to co robi Adamek, to jest po prostu wstyd. Sportowiec o takim dorobku wielokrotnie ogłasza zakończenie kariery, a w ostatnich latach co chwilę wspomina o kolejnym powrocie. Brak klasy. Domyślam się, że Tomek pewnie oczekiwał dużej gaży od Polsatu, bo zawsze miło wypowiadał się o prezesie Solorzu, ale widocznie i tam wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i doszedł do wniosku, że nie ma sensu wykładać kasy na kolejne wątpliwie pożegnanie. Oczywiście to jest życie Tomka, ma prawo robić co chce, ale stawiam, że ma też odpowiednich doradców, którzy wypychają go w coś tak niesmacznego. Przecież była ostatnio duża medialna afera wokół Fame i ja się dziwię, że Tomek - taki praktykujący katolik - chce w tym uczestniczyć. Albo kościół i wiara, albo inne dziwne historie.

- Na koniec powiedz mi szczerze, czy nie chodzi ci po głowie myśl, by rzucić ten boks i zająć się czymś innym?

- Nie ukrywam, że ostatnio trochę zmieniło się moje podejście do boksu. Ubodła mnie ta cała historia z Fame i Krzyśkiem "Diablo" Włodarczykiem, bardzo zabolała mnie także przegrana Fiodora Czerkaszyna. To ogromna zadra w sercu, bo też jest w tym dużo mojej winy. Nie powinienem pozwolić Fiodorowi na ten obóz u Usyka z nowym teamem. Teraz będziemy próbować wrócić na miejsce, w którym Fiodor już był, a to nie będzie proste, bo w USA był już naprawdę wysoko w hierarchii. Jak już wspomniałem brakuje też zdolnych następców, nie ma więc wielkiej nadziei na duże sukcesy w przyszłości. Na pewno nie będę jednak robić gal na siłę, jak to robią inne firmy na naszym podwórku. Jest jakaś granica, zwłaszcza, że ja na ten boks to głównie wydaje, a nie czerpię z niego korzyści.

