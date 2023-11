Adam Kownacki powalczy w Polsce! Znamy nazwisko rywala, datę i miejsce! "Babyface" miał tylko jeden warunek

- Negocjacje z Adamem to była czysta przyjemność. Zaproponowaliśmy mu konkretną sumę i nawet nie chciał dolara więcej. Jedyna rzecz, jaką chciał zmienić, to warunki rewanżu - nie dojdzie do niego tylko wtedy, gdy Adam znokautuje Kacpra. Jeśli walka zakończy się na punkty i wygra Adam, to dojdzie do drugiego starcia - powiedział nam Krystian Każyszka, szef Rocky Boxing Promotion.

Kownacki - Meyna 2 marca o pas mistrza Polski wagi ciężkiej

Co przekonało Kownackiego do walki akurat z Meyną? - Adam chciał się bić o coś, a Kacper ma przecież pas mistrza Polski, po drugie chce się odbudować przed własnymi kibicami w starciu, jak sam mówi, ze słabszym rywalem. Tutaj się jednak zaskoczy, bo wiele osób skreśla Meynę, a jego stać na zwycięstwo. Na pewno nie będzie na straconej pozycji - zakończył Każyszka.

Patronat honorowy nad marcową galą objął prezydent Koszalina, Piotr Jedliński. Bilety są już w sprzedaży.

