Artur Binkowski przyznał się do przemocy domowej. Przeprosił żonę za wyrządzone krzywdy. "Mój liść też waży...". Ważne słowa do synów

Wielu młodych fanów sportów walki może kojarzyć Artura Binkowskiego przede wszystkim ze względu na jego walkę na gali FAME 24 oraz ostatnie aktywności w sieci. Życiorys olimpijczyka z Sydney jest jednak zdecydowanie bardziej złożony - i to niekoniecznie tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kilkanaście lat temu "Orzeł Biały" został m.in. skazany na karę pozbawienia wolności, co przyczyniło się do rozpadu jego małżeństwa. Okazuje się jednak, że również zachowanie pięściarza nie zrobił zbyt wiele, aby zatrzymać przy sobie małżonkę oraz dzieci - Mikołaja i Aleksandra. W rozmowie z "Goniec Sport" w 2023 roku przyznał otwarcie, że dochodziło do przemocy domowej.

Artur Binkowski przeprosił żonę za wyrządzone krzywdy. Przyznał się do przemocy domowej

- Agatko, jeśli zobaczysz to jednego dnia na internecie - po pierwsze: dalej Cię kocham! Kocham Was. Mikołajku i Olusiu, tatuś Was kocha - zawsze. Agatko, ja Cię przepraszam za jakąkolwiek krzywdę Ci wyrządziłem. Tu nie chodzi o fizyczną krzywdę - chociaż tam było przynajmniej kilka razy, gdzie zareagowałem w ch***wy sposób... Ale to był liść! Ale mój liść też waży... Ale ja sobie nie pozwolę, żeby ktokolwiek mnie obrażał, jak Agatka. Wiedziała jak słownie nacisnąć. - relacjonował Binkowski po latach.

Olimpijczyk z Sydney tłumaczył się, został sprowokowany w tych sytuacjach przez żonę i próbował przekonywać, że prosił małżonkę o ciszę lub opuszczenie pomieszczenia, co ta miała ignorować.

- Ja tylko jestem sobą. Zawsze taki byłem. Ona wiedziała, z kim się zadaje. Ja sobie wypraszam, żeby ktokolwiek mi ubliżał. Ale tam był moment, że ja się nie sprawdziłem jako mąż, jako tatuś. To był krótki moment i on zaważył na tym, że ja wyszedłem z domu i nigdy nie wróciłem. - dodał.

Przy okazji Binkowski podzielił się historią zakończenia swojego związku ujawniając, że pewnego dnia jego małżonka wróciła z dziećmi do domu, w którym już jednak nie było jej męża.

Obecnie Binkowski nie ma - jak wynika z jego słów - kontaktu ze swoimi synami, bowiem to właśnie była żona pięściarza miała ograniczyć sytuacje, w których Binkowski miałby spotykać się lub rozmawiać z dziećmi. Jak sam przyznał, miał do niej o to żal w przeszłości, ale jej wybaczył.