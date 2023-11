Brutalny nokaut Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka! Rywal padł na deski po 84 sekundach, to był rychły koniec

Spadliśmy z krzesła widząc, jak zmienił się Mateusz Borek! To naprawdę on, zdjęcie z dzieciństwa wielu zaskoczy

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk kontynuuje od 2017 roku swoją zwycięską passę. Były mistrz świata w boksie dwóch organizacji nie nudzi się boksem i cały czas bawi się sportem, który go ukształtował. Doskonale było to widać także podczas starcia na gali Knockout Boxing Night 31 w Zakopanem. 42-letni „Diablo” mierzył się z Edwinem Mosquerą. Kolumbijczyk miał na koncie 14 zawodowych pojedynków, z których wygrał dziesięć, w tym sześć przed czasem. Na polskiej ziemi nie miał jednak żadnych szans.

Brutalny nokaut „Diablo” Włodarczyka w Zakopanem. Skończył rywala w 84 sekundy

„Diablo” po ostatnim pojedynku miał fanom sporo do udowodnienia. Walka z Fabio Maldonado nie wyglądała efektownie, choć udało się ją skończyć przed czasem. Fani nie byli zachwyceni tamtym występem czołowego zawodnika kategorii junior ciężkiej.

Tym razem jednak zachwycił publiczność. Przed upływem 90 sekund pierwszej rundy posłał rywala na deski. Potężny cios wywołał duże wrażenie na Kolumbijczyku, który próbował się podnieść, ale zatańczył na nogach i znów upadł. Minęło kilka minut zanim doszedł do siebie w narożniku i nie wyszedł do werdyktu.

15 lat czekał Diablo Włodarczyk na znokautowanie rywala w pierwszej rundzie. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2008 roku w pojedynku z Gaborem Gyurisem #KBN31— Mateusz Fudala (@m_fudala) November 4, 2023

Krzysztof Włodarczyk: Człowiek analizuje za i przeciw

Krzysztof Włodarczyk w wywiadzie po walce udzielonym na antenie TVP Sport nie ukrywał, że krótki okres pomiędzy walkami mu nie przeszkodził.

- 3,5 tygodnia przygotowań. Dobrze, że nie byłem wyczerpany poprzednim pojedynkiem. W ostatniej walce było więcej zapasów. Zacząłem ostrożnie, zobaczyłem, że rywal się nie bije i wyprowadziłem cios – mówił Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

„Diablo” zapytany o radość z boksu nie ukrywa, że z wiekiem przybywa więcej powodów do analiz.

- Człowiek w tym wieku analizuje sobie za i przeciw. Gdy ma się 40 czy 50 lat, zaczyna się analizować, co może się stać. Jest doza bezpieczeństwa. Tę pewność na treningach trzeba wymuszać w sobie, by utwardzać to, co się potrafi. Na sparingach kolega stawiał opór i nie było łatwo – dodał po zakończeniu starcia.

