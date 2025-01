Brutalny nokaut mistrza świata. Rywal nie mógł podnieść się z ringu. Zgaszone światło [WIDEO]

Julia Szeremeta wymownie skomentowała 7. miejsce w plebiscycie na sportowca roku. Powiedziała, co myśli naprawdę

David Nyika szedł jak burza przez świat zawodowego boksu. Po dziesięciu wygranych, w tym aż dziewięciu przed czasem, dostał szansę walki o pas mistrza świata organizacji IBF w kategorii cruiser. Niestety, nie skończyło się to dla niego najlepiej. Choć w pierwszych rundach był w stanie stawiać opór, to w czwartej rundzie Jai Opetaia wrzucił wyższy bieg. Panujący mistrz świata brutalnie znokautował przeciwnika, najpierw rzucając go na liny i wykańczając efektowną kombinacją.

To był ciężki nokaut, po którym Nyika nie był w stanie bardzo długo dojść do siebie. Jeszcze po wszystkich powtórkach znakomitej akcji Australijczyka, pretendent z Nowej Zelandii wciąż leżał na ringu. Opetaia zrobił to fenomenalnie, gasząc światło rywalowi.

Zobacz wideo z nokautu Opetaii z walki o tytuł mistrza świata poniżej.

𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐑𝐔𝐈𝐒𝐄𝐑𝐖𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓 👑 𝐑𝐄𝐈𝐆𝐍𝐒 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐄@jaiopetaia1 knocks David Nyika OUT COLD in the fourth 😳#OpetaiaNyika pic.twitter.com/EDRuaW7OUA— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 8, 2025

Kim jest Jai Opetaia?

29-letni Jai Opetaia jest mistrzem świata federacji IBF w kategorii cruiser. Kolejny raz udało mu się obronić tytuł, który zdobył w maju tego roku w walce z Mairisem Briedisem. Opetaia zanotował 27 wygranych, z 21 triumfami przed czasem.