Ciężki nokaut na gali w Żyrardowie! Brutalny Kurtyka ciężko powalił na deski Załuskę. Masakra w ringu

W piątek, 31 stycznia w Żyrardowie odbywa się gala Babilon Boxing Show z walką wieczoru o pas WBC Francophone pomiędzy Pawłem Stępniem a Łukaszem Staniochem. W jednym z pierwszych pojedynków Marek Kurtyka zmierzył się z Łukaszem Załuską, który przez wielu fanów kojarzony jest jako „Brodacz” z GROMDY. Starcie zakończyło się już w drugiej rundzie przez techniczny nokaut.

Dla Załuski było to szóste zawodowe starcie. Do tej pory przegrał pięć zawodowych pojedynków. W Żyrardowie spotkał się z brutalną siłą Kurtyki, dla którego był to trzeci pojedynek na zawodowych ringach. W drugiej rundzie rozpoczął brutalną kombinację, która zakończyła jednostronne starcie.

Komentujący pojedynek Przemysław Saleta przyznał, że starcie powinno zostać zakończone wcześniej. Sędzia pozwolił kontynuować pojedynek, który zakończył się brutalnym nokautem po serii ciosów, które spadły na głowę Załuski, gdy ten znajdował się tuż przy linach. Walka zakończyła się w drugiej minucie drugiej rundy.

