Ciosy 47-letniego Tomasza Adamka robią wrażenie! Co za szybkość, Mamed Khalidov ma się czego obawiać

Adamek wylądował w Warszawie w czwartek i prosto z lotniska im. Fryderyka Chopina pojechał do Świeradowa-Zdroju. To właśnie w Górach Izerskich "Góral" z Gilowic przygotowywać się będzie do walki z Khalidovem. Były mistrz świata 7-tygodniowy obóz spędzi w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu Elements Hotel&Spa.

47-letni Adamek na tarczy z trenerem. Forma robi wrażenie!

Adamek jest faworytem bukmacherów, ale i Khalidov ma kilka atutów po swojej stronie. Po pierwsze jest młodszy, po drugie w rytmie startowym, po trzecie walka odbędzie się w klatce, czyli naturalnym środowisku dla legendy KSW. By zniwelować tą ostatnią przewagę Adamek ma sparować właśnie w klatce, ale treningi w Polsce rozpoczął po staremu.

W piątek Adamek tarczował z trenerem Gusem Currenem i trzeba przyznać, że mimo 47 lat na karku wielu młodszych zawodników może mu pozazdrościć formy. Szybkość ciosów robi nadal ogromne wrażenie. Zresztą zobaczcie sami!