Dariusz Michalczewski sprzedaje potężną brykę. Cena zwala z kolan

Luksus jednak kosztuje. Zwłaszcza, gdy oferuje ci go "Tiger". Były bokser, ostatnio zapalony tenisista, wystawił na sprzedaż Mercedesa AMG S63 4MATIC. Ponoć S-klasa (autor musi zawierzyć nieantyfanowi na Twitterze, w końcu to on poinformował o możliwości transakcji). Jak informuje nieantyfan - auto ma naprawdę niewielki przebieg. Sporo za to koni mechanicznych, bo aż 612.

Ile kosztuje taki Mercedes V8? Nowe egzemplarze kosztują około 1 mln 66 tys. złotych. Michalczewski rzucił cenę "promocyjną". Auto na ogłoszeniu prezentuje się jak nowe, pozuje w nim legendarny "Tiger", a cena to 799 tys. złotych.

Dariusz Michalczewski na brak pieniędzy na pewno nie narzeka. Na boksie zarobił wiele, w końcu panującym mistrzem świata był przez dziewięć lat i obronił tytuł aż 23 razy. Posiadał pasy mistrzowskie federacji WBO, WBA i IBF w wadze półciężkiej oraz WBO w wadze junior ciężkiej. Karierę zakończył w 2005 roku. Na samym boksie zarobił ponoć 50 milionów euro, a później rozkręcił markę napojów energetycznych. Jak jest jednak auto do sprzedania, to po co ma się kurzyć w garażu...