Zzielenieliśmy z zazdrości widząc, jaką fortuną kuszą Wilfredo Leona! Proponują mu ogromne pieniądze, zarobki idą w miliony

Jakub Popiwczak nie ma co do tego wątpliwości! Reprezentant Polski o szansach na finał Ligi Mistrzów. "Matematyka nie pozwala powiedzieć nic innego"

Kiedy tylko gruchnęły wieści o tym, że Wilfredo Leon nie będzie najpewniej kontynuował swojej kariery we włoskiej Perugii, reprezentant Polski od razu znalazł się na celowniku wielu klubów z ligi tureckiej, japońskiej oraz polskiej. Kibice PlusLigi oraz włodarze kilku polskich klubów przyjęliby Leona z otwartymi ramionami, jednak jak się okazuje, transfer urodzonego na Kubie zawodnika do Polski może nie być taki łatwy. Z doniesień "Przeglądu Sportowego" wynika bowiem, że Turcy chcą obsypać Wilfredo Leona prawdziwym bogactwem, aby ten przeniósł się do jednego z tamtejszych klubów.

Zobaczcie, jak wygląda ślub Wilfredo Leona i jego pięknej małżonki klikając w galerię zdjęć poniżej!

- Nasze źródła mówią o tym, że na stole leżą intratne oferty z Turcji i ten kierunek staje się coraz bardziej prawdopodobny. Ziraat Bankasi Ankara, czyli półfinałowy rywal Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów, oferuje Leonowi nawet 900 tys. euro - czytamy na portalu "przeglądsportowy.onet.pl". Co więcej, usługami gwiazdora reprezentacji Polski zainteresowany jest również Halkbank Ankara, który niedawno wyeliminował z Ligi Mistrzów ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

Oferta tureckiego klubu może okazać się tą z rodzaju nie do odrzucenia przez zawodnika, bowiem w przeliczeniu na złotówki wynosi ona prawie 3,9 mln PLN. Co prawda niedawno pojawiły się informacje, że sam zawodnik chciałby, aby jego dzieci chodziły do polskiej szkoły, jednak żaden z polskich klubów z pewnością nie będzie w stanie przebić lub nawet wyrównać oferty Turków, co może okazać się kluczowe.

🗞️ PRZEGLĄD SPORTOWY:🎙️: Krzysztof Skubiszewski, LUK Lublin: Transfer Leona jest realny, a wszystko powinno wyjaśnić się w przeciągu kilku dni!Ziraat proponuje Leonowi nawet 900 000 €. Zainteresowany 30-latkiem jest też Halkbank!Całość:(https://t.co/eK5MPCV09r)#PlusLiga pic.twitter.com/4an63GxACw— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) March 14, 2024