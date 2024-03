Serce krwawi po wypłynięciu tych informacji o Wilfredo Leonie. Potworny cios może nadejść nagle. Nadzieje gasną

Jakub Popiwczak nie ma co do tego wątpliwości! Reprezentant Polski o szansach na finał Ligi Mistrzów. "Matematyka nie pozwala powiedzieć nic innego"

Wilfredo Leon to bardzo gorące nazwisko na siatkarskim rynku transferowym. Zwłaszcza, że przyjmujący reprezentacji Polski kilka tygodni temu ogłosił, że wraz z zakończeniem obecnego sezonu odchodzi z Sir Safety Perugia, gdzie spędził kilka ostatnich lat. Od razu ruszyły spekulacje dotyczące jego przyszłości. Niespodziewanie pojawiła się opcja, że Leon trafi do jednego z klubów PlusLigi. Dużo mówiło się przede wszystkim o Zaksie Kędzierzyn-Koźlu, czy Jastrzębskim Węglu. Ostatnio pojawiły się natomiast informacje o Bogdance LUK Lublin.

I w całym zamieszaniu pewne było jedno. Klub, który zdecyduje się na podpisanie umowy z Leonem, będzie musiał wyłożyć ogromne pieniądze. Bo szacuje się, że przyjmujący chciałby zarabiać w okolicach miliona euro za sezon. Nawet jak na polskie warunki są to pieniądze kosmiczne i właśnie ten aspekt stanowi największy problem. A jak wynika z najnowszych doniesień "Przeglądu Sportowego", siatkarz raczej zdecyduje się na grę w Turcji.

Leon jednak nie dla polskich klubów? Smutne informacje dla kibiców

- W Polsce jesteś w stanie zarobić 500, może 600 tys. euro. Jeżeli twój kontrakt w Turcji może oscylować wokół miliona euro i będą to kwoty netto, bo Turcy zapłacą podatek u siebie, to do Polski przywieziesz ok. 4 mln zł. Żeby zarobić takie pieniądze w naszym kraju, to musiałbyś tak naprawdę zarobić 5 mln - powiedział były reprezentant Polski, Łukasz Kadziewicz. Ostateczne rozstrzygnięcie przyszłości Leona powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach.