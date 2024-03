i Autor: Cyfra Sport Wilfredo Leon

Będzie transfer?

Zamieszanie wokół Wilfredo Leona! Kolejny chętny włącza się do gry, będzie sensacyjny transfer?

Będziemy świadkami zamieszania wokół Wilfredo Leona? Okazuje się, że do gry po polskiego siatkarza kubańskiego pochodzenia ruszył nieoczekiwany chętny, który chciałby pozyskać gracza z Sir Safety Perugia. Co ciekawe, jest to chętny z polskiej ligi! To byłaby prawdziwa sensacja!