Gorąca jak lawa dziennikarka TVP Sport odsłoniła dużo. Odważnie eksponuje biust w skąpej kreacji. Aleksandra Pika w zniewalającym wydaniu

Dziennikarstwo sportowe niegdyś zarezerwowane było przede wszystkim dla panów, ale ten trend w ostatnich latach mocno się odwrócił. Z tego względu przy wielu dyscyplinach sportu możemy posłuchać opinii specjalistek, które świetnie wywiązują się ze swoich obowiązków. Fani sportów walki, którzy oglądają gale na TVP Sport na pewno znają Aleksandrę Pikę. Młoda dziennikarka często pojawia się przy galach boksu i przeprowadziła dużo wywiadów z pięściarzami.

Aleksandra Pika zachwyciła kreacją

Dziennikarka nierzadko pojawia się również w studiu telewizyjnym i omawia wydarzenia z innych dyscyplin sportu. Fani zachwyceni są nie tylko jej wiedzą na temat sportu, ale również tym, jak Pika się prezentuje. Dziennikarka pod swoim adresem otrzymuje mnóstwo komplementów, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie publikuje zdjęcia w odważnych kreacjach.

Dziennikarka TVP rozpala zmysły

Podobnie było po minionym weekendzie, gdy Aleksandra Pika pochwaliła się fotografią z wypadu do centrum Warszawy. Dziennikarka odwiedziła jeden z popularnych lokali w stolicy, ale to, co zwróciło uwagę internautów to jej strój. Aleksandra Pika wyeksponowała dekolt w eleganckim topie z dużym rozcięciem. - Wspaniale i pięknie. Jak zawsze wyglądasz wyjątkowo - można było przeczytać w jednym z komentarzy.