TSC Baćka Topola – Jagiellonia Białystok Transmisja TV. Gdzie oglądać mecz Jagiellonii w Lidze Konferencji?

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonii Białystok z TSC Baćka Topola w Lidze Konferencji?

Przygoda Jagiellonii Białystok w europejskich pucharach to jeden z najlepszych występów w ostatnich latach. Z pewnością spory wpływ na to ma fakt, że od podopiecznych Adriana Siemieńca kibice nie oczekiwali wyników takich, jakich wymagać należy od dużo większych klubów pokroju Lecha Poznań czy Legii Warszawa. Przez długi czas wydawało się, że Jagiellonia może znaleźć się nawet w gronie 8 najlepszych zespołów fazy ligowej Ligi Konferencji, a wszystko dzięki nie szczęśliwemu losowaniu, a ogrywaniu solidnych zespołów – mistrz Polski pokonał przecież FC Kopenhaga czy Molde. Po trzech zwycięstwach z rzędu przyszła jednak seria trzech meczów bez wygranej – dwa remisy i porażka sprawiły, że Jagiellonii zabrakło punktu, a w zasadzie to lepszego bilansu bramkowego, aby wejść do 1/8 finału bezpośrednio. Mistrz Polski zajął ostatecznie 9. miejsce z 11 punktami na koncie (tyle samo punktów miało 8. Cercle Brugge, ale też 10. Shamrock Rovers i 11. APOEL).

Z tego powodu Jagiellonia musi przedzierać się przez baraże do 1/8 finału Ligi Konferencji. Tam trafiła na TSC Baćka Topola, czyli zespół, który zakwalifikował się do tej fazy jako ostatni, zajmując 24. miejsce. Baćka Topola to zespół zdecydowanie w zasięgu Jagiellonii, ale też może być groźny – pokonał choćby Lugano 4:1, które awansowało do 1/8 finału z 6. miejsca, wyprzedzając m.in. Legię. „Jaga” o pomoc z pewnością mogłaby zwrócić się do Legii, która to ograła Baćką Topolę 3:0 w fazie ligowej.

TSC Baćka Topola - Jagiellonia Białystok TV transmisja, stream online

Mecz TSC Baćka Topola – Jagiellonia Białystok w pierwszym meczu barażowym o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany w czwartek, 13 lutego. Start meczu zaplanowano na godzinę 18:45. Transmisja TV z tego meczu na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Stream online dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Relacja na żywo na sport.se.pl, bądźcie z nami!