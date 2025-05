Finał Ligi Konferencji: Tylu pseudokibiców zatrzymała policja po zamieszkach. Podali oficjalne dane

Finał Ligi Konferencji: Zamieszki we Wrocławiu

Policjanci użyli granatów hukowych i armatki wodnej wobec kibiców angielskich i hiszpańskich, którzy przed meczem finałowym Ligi Konferencji zakłócali porządek na wrocławskim Rynku. Między kibicami miało dojść do przepychanek, rzucali też butelkami. Rzecznik dolnośląskiej policji aspirant sztab. Łukasz Dutkowiak poinformował, że w środę po południu na wrocławskim Rynku doszło do przepychanek pomiędzy kibicami piłkarskimi z Hiszpanii i Anglii, którzy rzucali też w siebie różnymi przedmiotami.

Dodał, że interweniujący policjanci szybko zaprowadzili porządek i nikt nie został zatrzymany. "Mamy zgromadzone odpowiednie siły i środki w tym rejonie i będziemy odpowiednio nimi interweniować, gdy to będzie konieczne. Będziemy też eskortować ich trasy na stadion i okolice stadionu. Jednocześnie proszę też wszystkich o zgłaszanie incydentów, jeśli ktokolwiek zauważył coś niepokojącego" - powiedział rzecznik.

Chelsea – Real Betis: Tylu policjantów pracuje przy meczu

Przekazał, że oprócz policjantów pracujących w dolnośląskim garnizonie imprezę zabezpiecza też dwa tysiące funkcjonariuszy z Polski. Są to zarówno służby mundurowe, jak i policjanci w cywilu. Polskie służby wspierają też policjanci z Wielkiej Brytanii i z Hiszpanii.

W środę na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozegrany zostanie finał Ligi Konferencji. Zmierzą się drużyny hiszpańskiego Realu Betis i angielskiego Chelsea Londyn. Pierwsi kibice obu drużyn przyjechali do stolicy Dolnego Śląska już we wtorek; widać ich szczególne w ścisłym centrum miasta.

Tylu pseudokibiców zatrzymała policja przed Chelsea – Real Betis

Wieczorem we wtorek w Rynku i na pobliskim pl. Solnym doszło do pierwszej awantury grup kibiców, którzy rzucali krzesłami z okolicznych ogródków piwnych. Interweniowała policja, a na podstawie monitoringu ustalane są personalia uczestników burdy. W nocy doszło też do starcia dwóch grup kibiców i jeden z nich najbardziej agresywny został zatrzymany. Nad ranem trzy osoby próbowały ukraść flagę przeciwnej drużyny i one również trafiły do aresztu.

Rzecznik policji przekazał, że w nocy zatrzymane zostały cztery osoby, a jedna z nich - ta zatrzymana za agresję - już w czwartek w trybie przyśpieszonym stanie przed sądem.

Jan Tomaszewski o Lewandowskim: Myślałem, że wpuszcza mnie pan w maliny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.