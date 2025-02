Hurkacz - Zhang relacja NA ŻYWO. Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Marsylii

Kosmiczna seria Igi Świątek przerwana! Linda Noskova znowu dała się Polce we znaki

Hurkacz - Zhang relacja NA ŻYWO

Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang Witamy w relacji na żywo z meczu ATP w Marsylii Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang. Początek meczu z udziałem polskiego tenisisty ok. godziny 15:00. Zapraszamy!

Odśwież relację

Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang relacja NA ŻYWO Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Marsylii WYNIK live

Hubert Hurkacz bardzo dobrze zaprezentował się w trakcie turnieju w Rotterdamie, gdzie doszedł aż do półfinału, pokonując po drodze m.in. Andrieja Rublowa, który zajmuje 10. miejsce w rankingu. Dopiero Carlos Alcaraz przerwał serię wrocławianina, który teraz rozpoczyna walkę na kortach w Marsylii. Hurkacz batalię rozpoczyna od II rundy francuskiego turnieju.

Na drodze Polaka staje Zhizhen Zhang, który zajmuje obecnie 52. miejsce w światowym rankingu i ma już za sobą pierwszy mecz w Marsylii. W poprzedniej rundzie pokonał on Francuza Quentina Halysa po prawie 2,5 godzinnej walce 6:3, 6:7(2:7), 7:6(7:3). Dla Huberta Hurkacza będzie to już piąte spotkanie z Chińczykiem, a dobry bilans tej rywalizacji każe sądzić, że wrocławianin bez większych problemów awansuje do kolejnej rundy.

Na cztery pojedynki Hurkacz aż trzykrotnie był górą. Po raz ostatni zawodnicy spotkali się podczas United Cup w styczniu 2024 roku. Wtedy Polak gładko wygrał 6:3, 6:4. Jedyna wygrana Zhanga nad wrocławianinem miała miejsce w Tokio, w październiku 2023 roku. Wtedy Chińczyk wygrał 3:6, 6:4, 7:6(7:4).