Gromda 17 KIEDY i O KTÓREJ? Walka Don Diego – Balboa o której godzinie? Data i godzina rewanżu Gromdy 17: Don Diego – Balboa II

Gromda 17 KIEDY i O KTÓREJ? Walka Don Diego – Balboa o której godzinie?

Gromda budzi często wiele kontrowersji swoją formułą – brutalną, krwawą walką na gołe pięści – ale czasami też całą swoją otoczką. Trudno jednak odmówić tym walkom widowiskowości, zwłaszcza takim, gdzie mierzą się ze sobą weterani Gromdy – czyli tacy, co do których możemy być przekonani, że nie padną po pierwszych brutalnych ciosach, jak jest to często w przypadku debiutantów. Walka o pas mistrza Gromdy między „Balboą” Domalikiem i „Don Diego” Kubiszynem była niezwykle zacięta, ale lepszy był wciąż niepokonany Kubiszyn. Teraz „Balboa” ponownie spróbuje mu odebrać tytuł.

Data i godzina rewanżu Gromdy 17: Don Diego – Balboa II

Domalik jest niezwykle zmotywowany, żeby wygrać ten pojedynek. – Jedyne, co mnie interesuje, to wygrana. Nic innego nie wchodzi w grę. Jestem przygotowany na ciężką i długą walkę. Już w 2023 roku pokazałem, że można go trafić, posłałem go przecież na deski w 2. rundzie. Szkoda, że wtedy nie dokończyłem roboty. Wiem, że teraz w takiej sytuacji nie pozwolę Mateuszowi na kontynuowanie walki. To będzie koniec i mój sukces – zapowiada „Balboa”.

Gala Gromda 17, na której dojdzie m.in. do rewanżowej walki między Bartłomiejem „Balboą” Domalikiem a Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem, dojdzie w piątek, 31 maja. Start gali zaplanowano na godzinę 20:00, a walka Don Diego – Balboa II jest oczywiście main-eventem Gromdy 17. Transmisja z wydarzenia tylko w systemie PPV.