GROMDA 18 karta walk. Kto walczy na gali? Kolejność i lista walk

GROMDA 18 karta walk. Lista walk na gali GROMDA 18

Nieco ponad trzy miesiące minęły od ostatniej gali GROMDA. Pod koniec maja doszło do rewanżu między Don Diego a Balboą o pas mistrza federacji i znów nie zabrakło wielkich emocji, a Mateusz Kubiszyn obronił mistrzowski tytuł. Dziś 33-latek może poznać swojego kolejnego rywala, bo walką wieczoru gali GROMDA 18 będzie starcie Sebastian "Scarface" Skiermański vs Jakub "Joker'' Szmajda, które jest oficjalnym eliminatorem do walki o pas. - Jeśli miałbym w skrócie ocenić szansę w tym pojedynku, to dawałbym 60 do 40 na rzecz Jokera. Ze względu na warunki fizyczne i umiejętność dopasowania stylu walki do tych warunków. Myślę, że Scarface ma duże szanse, żeby wygrać. Ale musi przemyśleć plan i wdrożyć go w życie. Myślę, że to będzie dobra walka - powiedział Don Diego w rozmowie z "Super Expressem"

GROMDA 18 kolejność walk. Kto walczy?

Podczas GROMDA 18 nie zabraknie również turnieju i super-fightów. Do ringu wejdzie m.in. Łukasz "Goat" Parobiec, a jego rywalem będzie Marcin "Wasyl" Wasilewski. Pojawią się również zagraniczne akcenty, bo udział w GROMDA 18 weźmie choćby Liam "English Wilf" Wilson. Ponownie będzie to ekscytujący wieczór z walkami na gołe pięści!

GROMDA 18 karta walk:

Walka wieczoru:

Sebastian "Scarface" Skiermański vs Jakub "Joker'' Szmajda

Turniej:

Damian "Raging Bull" Gójski vs Daniel "Japa" Utkowski

Artur "Arczi" Chmielewski vs Damian "Goliat" Czer

Daniel "Piasek" Piaskowski vs Łukasz "Ruszki" Ruszkiewicz

Dawid "Stolara" Stolarski vs Paweł "Lisek" Liszewski

Super-fight: