Historyczne chwile w Tokio. Japoński Potwór znów zgarnął cztery mistrzowskie pasy!

To, co stało się z ręką Andrzeja Gołoty, przyprawia o mdłości! Straszny widok, tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Inoue 13 grudnia zeszłego roku pokonał Paula Butlera i został niekwestionowanym mistrzem świata wagi koguciej. Japończyk po tym zwycięstwie przeszedł do wagi super koguciej i po 12 miesiącach ma już wszystkie pasy także w tej kategorii! "Potwór" w lipcu wygrał z Stephenem Fultonem, zdobywając trofea federacji WBC i WBO, a we wtorek okazał się lepszy od Marlona Tapalesa, dorzucając do kolekcji także tytułu IBF i WBA.

Naoya Inoue niekwestionowanym mistrzem świata w drugiej kategorii wagowej

Inoue był zdecydowanym faworytem batalii z Tapalesem i po spokojnym początku w 4. rundzie posłał rywala po raz pierwszy na deski. Wiele wskazywało na to, że koniec jest bliski, ale Filipińczyk przetrwał kryzys, umiejętnie się bronił i Japończyk miał spore problemy z dobraniem się do jego skóry. Aż do 10. rundy - "Potwór" trafił Tapalesa dwa razy potężnym prawym, rywal po raz drugi zapoznał się z deskami, ale tym razem sędzia wyliczył go do dziesięciu i było po wszystkim!

Inoue został tym samym drugim pięściarzem w historii, który zunifikował wszystkie pasy w dwóch kategoriach wagowych. Pierwszy dokonał tego Terence Crawford, który kilka miesięcy temu został niekwestionowanym czempionem w kategorii półśredniej, a wcześniej "wyczyścił" także dywizję lekkopółśrednią.

🇯🇵 Naoya „The Monster” Inoue🥊 Rekord: 26-0, 23 KO✊ Walki o MŚ: 21-0, 19 KO💪 Walki z mistrzami: 13-0, 11 KO🏆 Zdobyte pasy:122 - WBC, WBO, IBF, WBA, The Ring118 - WBA, IBF, WBC, WBO, The Ring115 - WBO108 - WBC https://t.co/hFGCUdaAVm— Leszek Dudek (@LeszekDudek) December 26, 2023