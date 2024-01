Jan Błachowicz prosto z mostu o walce Adamek - Khalidov! "Płaszczyzna Tomka, ale wszystko inne przemawia za Mamedem"

Adamek z Khalidovem rywalizować będą w klatce, ale na zasadach boksu zawodowego. Pojedynek zakontraktowano na 6 rund po 3 minuty w 10-uncjowych rękawicach.

Błachowicz o walce Adamek - Khalidov: Tomek będzie rozdawał karty

- Gdyby dać Mamedowi cokolwiek oprócz boksowania jeszcze, no to wtedy nie miałbym żadnych wątpliwości. Jednak jest to czysto bokserska walka tylko nie w ringu a w oktagonie. Tomek dawno nie walczył, ma 47 lat więc to też na pewno czuje, ale chyba jednak postawiłbym na Tomka. To jest jego płaszczyzna, to on będzie rozdawał karty i wydaje mi się, że wygra - powiedział nam Błachowicz, który nie ukrywa, że jemu małych rękawic w tym starciu nie będzie brakować. - Jest boks, nie ja ustalałem zasady, więc mi tych mniejszych rękawic nie będzie brakować. Jest taka formuła i taką będę się cieszył - dodał.

Błachowicz o walce Adamek - Khalidov: To płaszczyzna Tomka, ale wszystko inne przemawia za Mamedem

Były mistrz UFC w wadze półciężkiej szans Mameda upatruje m.in. w tym, że do batalii dojdzie w klatce.

- Mamed może to wykorzystać, może dużo na nogach pracować, ciężko będzie go zamknąć, bo nie ma narożnika. Zobaczymy jak się Tomek Adamek odnajdzie w tym nowym dla siebie środowisku. Troszeczkę nie fajnie, że na co dzień trenuje w mniejszej klatce, no bo w małej nie masz możliwości ucieczki, dwa kroki i jesteś zamknięty przy płocie. Z kolei w dużej masz duże pole do popisu. Jest to płaszczyzna Tomka, ale wszystko inne przemawia za Mamedem - zaznaczył.

Błachowicz o udziale w "Azja Express": Dam z siebie wszystko żeby zajść jak najdalej a nawet zwyciężyć

Sam Błachowicz na razie skupia się na leczeniu oraz udziale w reality show.

- Długa droga przede mną, bo jak skończę rehabilitację jednego barku, to czeka mnie operacja drugiego. Na teraz to jest tak z 30 procent pracy wykonanej, więc jeszcze sporo zostało. Jest jak jest, muszę to zaakceptować i walczyć o zdrowie - przyznał Błachowicz, który weźmie udział w najbliższej edycji reality show "Azja Express". - Fajna przygoda, także nie mogłem się nie zgodzić. Bardzo się cieszę, że mogę tam pojechać. Dam z siebie wszystko żeby zajść jak najdalej a nawet zwyciężyć - zakończył.