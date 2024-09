Jan Tomaszewski szczerze ocenił Tomasza Adamka. Niesamowite słowa o znakomitym mistrzu boksu! Powiedział to wprost

Trener Tomasza Adamka nie wrócił po gali Fame do USA! Wiemy, co go zatrzymało w Polsce, w tle szef UFC

Tomasz Adamek wygrał trzecią walkę na polskiej ziemi w krótkim czasie. Po rozprawieniu się z Mamedem Khalidovem na KSW Epic i wygranej z Patrykiem „Bandurą” Bandurskim na FAME MMA, tym razem „Góral” stoczył emocjonujący bój na PGE Narodowym. Podczas FAME 22 rozprawił się z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim. Wszyscy sędziowie punktowali cztery rundy na jego korzyść, a na stadionie rozbrzmiała słynna piosenka „Pamiętaj” w wykonaniu „Funky Polaka”.

Jan Tomaszewski pięknie wypowiedział się na temat słynnego pięściarza, który wygrał w świetnym stylu swój kolejny pojedynek i znakomicie się bawił w klatce, dając radość wszystkim kibicom zgromadzonym na PGE Narodowym.

- Adamek zawsze był pełnym profesjonalistą. Był zawsze wzorem do naśladowania! I o to nam chodzi. Trzeba brać przykład z takich ludzi, którzy mimo wieku utrzymują formę i wygrywają. Pozostaje tylko przyklasnąć – przyznał wprost Jan Tomaszewski.

Były bramkarz nawiązał też do ostatniego zamieszania z wyjazdem Darii Pikulik i Katarzyny Niewiadomej na mistrzostwa świata i Europy. Przypomnijmy, że ze względu na budżet może to się nie udać.

- Tylko się cieszyć, bo oni rozsławiają nasz kraj. To są ambasadorzy naszego kraju, a oni muszą być dobrze opłacani. To jest wizytówka. Każdy Polak, który walczy naszego kraju rozsławia go i trzeba to chwalić – dodał.