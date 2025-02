Jego obrazy nabył sam Turki Alalshikh, najważniejsza postać światowego boksu. Dzieło Krzysztofa Paciorka trafi na aukcję z opcją "kup teraz" za 5 milionów dolarów!

Tomasz Adamek głosował na Trumpa. Teraz zareagował na to, co robi prezydent USA w sprawie Rosji

Do Rijadu wybrali się m.in. promotor i szef Rocky Boxing Promotion Krystian Każyszka, Klaudiusz Golos oraz znany i ceniony artysta Krzysztof Paciorek. Ten drugi od najmłodszych lat pasjonował się pięściarstwem i jak sam przyznaje to właśnie malarstwo umożliwiło mu dostanie się do bokserskiego świata i poznanie wielu idoli z dzieciństwa. Kibice sportów walki, którzy regularnie pojawiają się na galach, z pewnością nie raz i nie dwa mogli z bliska podziwiać jego świetne prace.

Obraz Krzysztofa Paciorka kupił Turki Alalshikh, najważniejsza postać w światowym boksie

- Tworzę głównie farbami akrylowymi na podobraziu, a w swoich pracach staram się pokazać emocje, używając żywych, odważnych kolorów. Zależy mi w dużej mierze na przelaniu swoich uczuć do boksu na płótno, często wybieram do moich produkcji ulubionych pięściarzy. Z bagażem doświadczeń i z obrazu na obraz mój styl cały czas ewoluuje - przyznał swego czasu na blogu poświęcony absolwentom Wydziału Sztuki UKEN w Krakowie.

W grudniu zeszłego roku Paciorek wraz z Każyszką gościli na konwencji WBC w Hamburgu, a znajomości tam zawarte zaowocowały zaproszeniem na galę stulecia do Rijadu. W Arabii Saudyjskiej Paciorek wystawił swoje obrazy na wystawie "Make Boxing Art", a kilka z nich kupił nawet sam Turki Alalshikh, czyli aktualnie najważniejsza osoba w światowym boksie. To on stoi za organizacją największych pojedynków ostatnich kilkudziesięciu miesięcy, na czele chociażby z dwiema walkami Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym czy ostatnią batalią Biwoła z Beterbijewem. - Wartość, za którą zostały sprzedane obrazy Krzyśka, odpowiada cenie kilku mieszkań w Polsce - zdradził nam Każyszka.

Obraz Krzysztofa Paciorka "Richie Rich" na aukcji z opcją "kup teraz" za 5 milionów dolarów

Najgłośniej jest jednak o dziele, które na sprzedaż trafi dopiero niebawem. Obraz "Richie Rich" zostanie wystawiony na aukcji z opcją "kup teraz" za - uwaga - pięć milionów dolarów! - Kilku szejków już się zapisało na licytację. Myślę, że będzie ciekawie - zaznaczył Każyszka. Swój podpis na obrazie złożyli m.in. Usyk, Alalshikh, Eddie Hearn, Michael Moorer czy Lawrence Okolie. Rękodzieło Paciorka będzie można zobaczyć na własne oczy także 12 kwietnia podczas gali Kapeo Rocky Boxing Night w Sopocie, podczas której w walce wieczoru Kacper Meyna zmierzy się z Mariuszem Wachem. - Na wernisaż Krzysztofa oraz na samą galę być może przybędą goście z Arabii Saudyjskiej, co jeszcze bardziej podnosi prestiż tego wydarzenia. To będzie absolutnie wyjątkowy moment, w którym boks i sztuka połączą się na światowym poziomie! - zakończył Każyszka.

i Autor: archiwum prywatne Krystiana Każyszki Ołeksandr Usyk, Krystian Każyszka i Krzysztof Paciorek