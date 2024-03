Joshua - Ngannou Transmisja TV Gdzie oglądać walkę Joshua - Ngannou STREAM ONLINE LIVE 8.03.2024

Mike Tyson wraca do ringu! Szalona walka ogłoszona. Jake Paul rywalem legendarnego pięściarza, to się naprawdę dzieje

Anthony Joshua kontra Francis Ngannou. Hitowa walka już dzisiaj w Rijadzie. Ngannou, były mistrz wagi ciężkiej UFC, zadebiutował w boksie w październiku zeszłego roku i omal nie sprawił jednej z największych sensacji w historii sportów walki. Kameruńczyk rzucił na deski Tysona Fury'ego, toczył z nim wyrównany bój, ale ostatecznie przegrał minimalnie na punkty. - Tyson go zlekceważył. Ja tego nie zrobię i dopiero w walce ze mną Ngannou przekona się, że boks na najwyższym poziomie to dla niego za wysokie progi. To wielki sportowiec, ale w boksie jego jedynym atutem jest siła - zaznaczył pewny siebie Joshua, który za starcie w Rijadzie zgarnie fortunę.

Jak poinformował prestiżowy magazyn "Forbes", Anthony Joshua za walkę z Francisem Ngannou zarobi aż 50 mln dolarów! Jego rywal także nie może narzekać, bo na jego konto trafi 20 mln. Do tego panowie mogą liczyć na pokaźne bonusy ze sprzedaży pakietów PPV. - Ja już za walkę z Furym zarobiłem więcej, niż za wszystkie pojedynki w UFC razem wzięte. To jest mój zawód, ja z tego żyję, ale mnie nakręca fakt, że mogę przejść do historii. Tyson miał farta, przecież on ze mną nie wygrał, sędziowie go uratowali. Plan więc jest taki, że teraz zbiję Joshuę, a potem wyrównam rachunki z "Królem Cyganów" - zakończył Ngannou.

Walka Anthony Joshua - Francis Ngannou już dzisiaj, w piątek 8 marca 2024 na gali w Riyadzie. Brak transmisji TV. Początek walki Joshua - Ngannou ok. godziny 24 polskiego czasu. Transmisja ONLINE z walki Joshua - Ngannou na platformie streaminogowej DAZN.