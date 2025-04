Karol Nawrocki spędził sobotni wieczór z synami. Męska rozrywka w ogniu kampanii! „To szczęśliwy dzień”

Bez ceregieli zapytali o to Julię Szeremetę w TVN. Tak wygląda jej życie towarzyskie

Kampania wyborcza trwa. W piątek wyborcy żyli dwiema debatami, które odbyły się w Końskich. Wyścig o fotel prezydenta po ustępującym po dwóch kadencjach ze stanowiska Andrzeju Dudzie nabiera tempa. Mimo to, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki nie zapomina o tym, co ważne. W sobotni wieczór poświęcił kilka godzin z burzliwej kampanii na spędzenie czasu z bliskimi.

12 kwietnia Nawrocki pojawił się razem z synami na gali Rocky Boxing Night w Sopocie. Jeden z faworytów w walce o stanowisko prezydenta dopingował spod ringu swojego kolegę z ringu Kacpra Meynę. Ten wygrał po dziesięciorundowej walce z Mariuszem Wachem.

- Cieszę się, że mój przyjaciel wygrał, a werdykt zostawiam sędziom. To szczęśliwy dzień. Ja spędziłem go w gronie swojej rodziny, bo to nasze męskie spędzanie czasu w ogniu kampanii. W takim momencie, w którym jestem między wieloma wydarzeniami, mogłem trochę pobyć ze swoimi synami przy sporcie, kibicując Kacprowi – powiedział Nawrocki w rozmowie z „Super Expressem”.

Młodzi synowie wystrojeni w koszule i marynarki podziwiali znakomitą bokserską walkę razem z nim, stając z nim ramię w ramię do wywiadów.

Meyna – Wach: Kacper Meyna mistrzem Polski wagi ciężkiej

Kacper Meyna został mistrzem Polski i zdobył pas WBC Baltic w wadze ciężkiej po dziesięciorundowej walce z Mariuszem Wachem na gali Rocky Boxing Night w Sopocie. Mimo że „Wiking” ma za sobą walki z najlepszymi na świecie i zbliża się do sportowej emerytury, postawił trudne warunki, zwłaszcza w drugiej rundzie, gdy był blisko zwycięstwa.

Na trybunach obecny był Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP wspierany przez PiS, a prywatnie bliski znajomy Meyny. Pięściarz przyznał w rozmowie z „Super Expressem”, że znają się od siedmiu lat – trenowali razem, sparowali, a Nawrocki jako przedstawiciel IPN-u angażował się społecznie, m.in. pomagając młodzieży z zakładów poprawczych.

Kiedy wybory 2025?

Wybory prezydenckie w 2025 roku odbędą się 18 maja – to data pierwszej tury. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50% głosów, druga tura zaplanowana jest na 1 czerwca. Wśród głównych faworytów sondaży znajdują się Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen.