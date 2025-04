Kacper Meyna – Mariusz Wach: Relacja na żywo z gali w Sopocie 12.04.2025 [WYNIK WALKI, KTO WYGRAŁ?]

Dariusz Michalczewski wskazał faworyta w walce Meyna - Wach. Nawiązał do pojedynku Wikinga z Kliczko

Wach walczył o mistrzostwo świata z Władimirem Kliczko, krzyżował rękawice z wieloma innymi znakomitymi zawodnikami, ale mimo 45 lat na karku wciąż mu się chce. Co więcej, "Wiking" nie ukrywa, że takich przygotowań jak przed pojedynkiem z Meyną, nie miał dawno. Faworytem bukmacherów jest Meyna, ale doświadczenie będzie oczywiście po stronie Wacha. I właśnie na ten aspekt zwrócił uwagę Michalczewski.

- Długo nie widziałem Wacha, więc ciężko mi go teraz ocenić. Na pewno jest to bardzo doświadczony zawodnik, który niejednokrotnie udowodnił, że potrafi przyjąć cios i odpłacić się swoim uderzeniem. Pamiętam, jak boksował z Kliczko przez 12 rund – to mówi samo za siebie. Ale czas robi swoje. Lata kariery w boksie, niezależnie od motywacji i chęci, odciskają swoje piętno na każdym zawodniku - mówił Dariusz Michalczewski.

Walka Meyna - Wach odbędzie się o dwa pasy - międzynarodowego mistrza Polski oraz WBC Baltic. Pojedynek odbędzie się 12 kwietnia w Sopocie. Początek starcia zaplanowano około godziny 22:40.

