Kiedy walczy Usyk? Walka Usyk vs Dubois DATA. Gdzie i kiedy walka Usyk vs Dubois. Kiedy walczy Oleksandr Usyk?

55-letni Andrzej Gołota trafił do... muzeum. Wszystko za sprawą swojej żony

Cała prawda o wierze w Boga Tomasza Adamka ujrzała światło dzienne. To był potężny ciężar

Byliśmy w głębokim szoku, gdy zobaczyliśmy jak naprawdę wygląda ciało 47-letniego Tomasza Adamka. Jak to w ogóle możliwe?! Wielu powinno się zawstydzić

To tu będą miały miejsce wielkie grzmoty. Tak wygląda stadion przed walką Usyk - Dubois. Duża przemiana

Kiedy Usyk vs Dubois ? Walka Usyk vs Dubois KIEDy rozpoczęcie walki Usyk vs Dubois o której walczy Usyk vs Dubois

Przed sobotnim starciem Ukraińca Oleksandra Usyka i Brytyjczyka Daniela Dubois, w którym ten pierwszy będzie bronić cztery mistrzowskie pasy wagi ciężkiej organizacji IBF, WBA, WBO i IBO, obaj bokserzy przyznali solidarnie: „Jestem gotowy”.

Ostatnia konferencja prasowa przed pojedynkiem Usyka (20-0, 13 KO) z Dubois (19-1, 18 KO) wzbudziła ogromne zainteresowanie. Tylu dziennikarzy w sali prasowej Tarczyński Arena nie było nawet na ostatnich meczach piłkarskiej reprezentacji Polski. Samo spotkanie dwóch głównych bohaterów sobotniej gali nie trwało długo i sztaby obu pięściarzy mówili podobnie.

„Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Polakom, którzy pomogli nam w organizacji przygotowań do walki. To dzięki nim niczego nam nie brakowało i mieliśmy doskonałe warunki do treningów” – powiedział trener 36-letniego Usyka Siergiej Łapin.

Jego podopieczny, podobnie jak w środę, podczas otwartego treningu przed Forum Muzyki, był wyraźnie rozluźniony.

„Staję tutaj jako żołnierz, przedstawiciel całej Ukrainy. Będę się bił z myślą o mojej ojczyźnie i rodzinie. Co do campu: graliśmy w piłkę nożną, tańczyliśmy, a więc jestem gotowy do walki. Wykonaliśmy dobrą robotę” – krótko powiedział Usyk.

26-letni Dubois, który trenował w Hiszpanii, był wyraźniej bardziej zestresowany. Przyznał, że to będzie jego najważniejsza z dotychczasowych walk, ale nie wpłynęło to na przebieg przygotowań.

„Jak zawsze przed walką wykonaliśmy dużo ciężkiej pracy, ale mogę śmiało powiedzieć, że jestem gotowy do mojej największej bitwy w karierze. To będzie bitwa i jestem na to przygotowany. Znam swoje atuty i postaram je wykorzystać. Jestem przekonany, że mogę wygrać” - dodał.

O świetnym przygotowaniu swojego podopiecznego zapewnił też trener Brytyjczyka Don Charles.

„Przed startem każdego obozu treningowego, myślimy przede wszystkim o tym, żeby przejść przez niego bez kontuzji. To jest bardzo ważne, bo to zakłóca plan treningowy. Daniel poradził sobie ze wszystkim znakomicie” – dodał.

Był też jednak moment, że rozluźniony Usyk się wzruszył i wyraźnie spoważniał. Stało się to w momencie, kiedy dostał wyjątkowy prezent - ikonę wykonaną na kawałku drewnianych drzwi z Bachmutu, gdzie wojska ukraińskie bohatersko się bronili przed atakami Rosjan.

Wszystko wskazuje, że sobotnią galę na Arena Tarczyński na żywo obejrzy 40 tysięcy kibiców. W sprzedaży dostępne są jeszcze wejściówki, ale tylko pojedyncze sztuki. Poza walką Usyka z Dubois w programie jest jeszcze 10 innych starć. W ringu pojawi się m.in. Fiodor Czerkaszyn (22-0-0), który zmierzy się z Kongijczykiem Anauelem Ngamissengue (12-0-0) w wadze średniej.

Walka na której zawalczy Usyk vs Dubois zaplanowana jest na sobotę 26 sierpnia 2023 roku. Początek emocji o godzinie. 16.30, a główna walka ma się zacząć około godziny 23