Kim jest Krzysztof Głowacki, były mistrz świata w boksie? Sylwetka Krzysztofa Głowackiego: sukcesy, osiągnięcia

Kim jest Krzysztof Głowacki, były mistrz świata w boksie?

Krzysztof Głowacki urodził się 31 lipca 1986 roku w Wałczu. Na amatorskim ringu stoczył 125 walk, z czego 102 wygrał, 3 zremisował i 20 razy musiał uznać wyższość rywali. W latach 2003-2005 był młodzieżowym mistrzem Polski, a w 2007 r. został wicemistrzem Polski seniorów w kategorii super ciężkiej. Rok później zdobył brązowy medal i przeszedł na zawodowstwo. "Główka" wszedł do zawodowego boksu jako utalentowany amator i zawodnik kadry olimpijskiej, a w ringu szybko potwierdził swoje umiejętności. Przez 26 walk był niepokonany i w sierpniu 2015 roku zdobył mistrzostwo świata WBO w wadze junior ciężkiej. Pokonał wówczas Marco Hucka, a kilka miesięcy później obronił tytuł przeciwko Steve'owi Cunninghamowi. We wrześniu 2016 r. musiał przełknąć gorycz pierwszej porażki w karierze. Ołeksandr Usyk wygrał z nim na punkty i odebrał mu pas WBO. To nie sprawiło jednak, że się poddał.

Krzysztof Głowacki sylwetka: sukcesy, osiągnięcia

Po porażce z Usykiem "Główka" wygrał pięć walk z rzędu i ponownie znalazł się na szczycie wagi junior ciężkiej. W listopadzie 2018 r. został nawet tymczasowym mistrzem WBO, pokonując Maksyma Własowa. W czerwcu 2019 r. cały świat mówił o Głowackim po skandalicznej walce z Mairisem Briedisem. Łotysz znokautował Polaka po wielu niezrozumiałych decyzjach sędziowskich, a po kilku miesiącach odebrano mu tytuł i wyznaczono polskiego pięściarza jako oficjalnego pretendenta. Walka o mistrzostwo świata nadeszła w marcu 2021 r., jednak Lawrence Okolie nie dał Głowackiemu szans i znokautował go w szóstej rundzie. Po trzeciej porażce w karierze wałczanin dał sobie ostatnią szansę.

Po ponad roku przerwy "Główka" wrócił do ringu w kwietniu 2022 r. i pewnie wygrał w Wałczu z Francisco Rivasem Ruizem. Otworzyła się przed nim furtka na ponowne przebicie się do czołówki dywizji, ale w styczniu tego roku Richard Riakporhe boleśnie rozbił go na gali w Manchesterze. Po kilku tygodniach 36-latek ogłosił, że jego kariera bokserska dobiegła końca. "Choć jest mi jakoś nieswojo, smutno, to wiem, że czeka mnie wspaniała przyszłość, pełna nowych i ciekawych wyzwań. Niedawno rozwiązałem swój wieloletni kontrakt z Grupą KnockOut Promotions, stając się tym wolnym zawodnikiem, trzymajcie za mnie kciuki" - poinformował 7 marca. Natychmiast pojawiły się plotki o angażu Głowackiego w MMA. Prywatnie były pięściarz jest żonaty z Anną (z d. Tomala), którą poślubił 20 sierpnia 2021 r. Kilka lat wcześniej rozwiódł się z pierwszą żoną Karoliną, z którą był od czasów gimnazjalnych i ma dwie córki - Julię i Victorię.