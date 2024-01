Kosmiczny debiut Polaka w walkach na gołe pięści w Anglii! Rozjechał rywala w cztery sekundy, przeciwnik długo się nie podnosił

Mateusz Masternak ostro do Diablo Włodarczyka: Obsrał zbroję, myślałem, że w głębi duszy jest dobrą i uczciwą osobą, ale pomyliłem się

Kamil Sokołowski w swojej karierze w boksie zawodowym pełnił rolę tzw. "journeymana". I choć jego bilans nie zachwyca (11-28-3), to w CV ma kilka walk z naprawdę znanymi pięściarzami. Polak dzielił ring m.in. z Dillianem Whyte'em, Nathanem Gormanem, Martinem Bakole, Davidem Price'em, Lucasem Brownem, Otto Wallinem czy Frazerem Clarkiem. W starciu z tym ostatnim wpadł jednak na dopingu i w efekcie zamienił boks zawodowy na walki na gołe pięści.

Kamil Sokołowski znokautował rywala w walce na gołe pięści w cztery sekundy

Sokołowski zadebiutował w tej odmianie sportów walki w ostatnią sobotę i trzeba przyznać, że wypadł znakomicie. Polak na gali BKB 36 w Londynie zmierzył się z Brianem Morrowem i znokautował go już w 4. sekundzie! Sokołowski ruszył na przeciwnika, trafił go potężnymi dwoma ciosami i było po wszystkim. Morrow długo nie podnosił się z desek, ale na szczęście po dłuższym czasie doszedł do siebie.