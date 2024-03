Kownacki - Meyna transmisja na żywo walka Meyna - Kownacki live online gdzie oglądać walkę Kownacki - Meyna dzisiaj 2.03.2024 boks Meyna - Kownacki na którym programie?

Adam Kownacki czeka na swoją kolejną wygraną w ringu aż od sierpnia 2019 roku. Ostatnim pięściarzem, który musiał uznać wyższość "Babyface'a" był Chris Arreola podczas gali w Nowym Jorku. Od tego czasu Polak czterokrotnie meldował się między linami i na jego nieszczęście wszystkie starcia przegrał. Dwukrotnie pokonał go Robert Helenius, później lepszy był Ali Eren Demirezen, a w czerwcu 2023 roku Kownacki uległ jeszcze Joe Cusumano. Teraz będzie on miał szansę przełamać złą passę w starciu z Kacprem Meyną, jednak nie będzie to łatwa przeprawa. Do tej pory na zawodowych ringach Meyna przegrał tylko raz i z pewnością będzie chciał dziś udowodnić, że nie bez powodu otrzymał szansę sięgnięcia po pas mistrza Polski w wadze ciężkiej, który znalazł się na szali pojedynku Kownacki - Meyna.

Gala Kapeo Rocky Boxing Night, podczas której dojdzie do pojedynku Meyna - Kownacki zaplanowana jest na sobotę 2 marca i rozpocznie się już o godzinie 18:30 na antenie Polsat Sport Fight. Walka Kownacki - Meyna planowana jest jednak na godzinę 23:30-23:45 i dostępna będzie na antenie Super Polsatu, Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Kibice będą mogli również oglądać walkę Meyna - Kownacki live online, za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go", po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Ponadto, relacja na żywo z walki Kownacki - Meyna prowadzona będzie na portalu sport.se.pl! Zapraszamy.