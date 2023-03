Krzysztof "Diablo" Włodarczyk zabrał ukochaną córkę na karuzelę! Rodzinna sielanka nad Bałtykiem [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

- Tęsknota za rodziną była ogromna. Cały czas od opuszczenia więzienia spędzam z bliskimi, dzieckiem. Najgorszym momentem w całym moim życiu było to, że kiedy wyszedłem, to córka się mnie bała. Jak mnie zobaczyła, jej reakcja... Serce się kraje. Rzuciła się na mnie, płakała, wrzeszczała. To jest coś nie do opisania - przyznał "Diablo" w rozmowie z "Super Expressem" po drugiej odsiadce. Nic więc zatem dziwnego, że po przygodach z prawem robi wszystko, by nadrobić ten stracony czas. I wychodzi mu to znakomicie!

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk z rodziną w Sopocie

Włodarczyk wybrał się z partnerką i trzyletnią Marysią nad polskie morze. W Sopocie były mistrz świata w wadze junior ciężkiej zabrał ukochaną córeczkę na karuzelę, były też wspólne wygłupy i spacer po Monte Cassino. "Diablo" z uśmiechem na ustach spełniał każdą zachciankę swojej pociechy. Pięściarz KnockOut Promotions nie zapomniał także o wybrance serce Karolinie, którą obdarował soczystym buziakiem. Reasumując piękna, rodzinna sielanka!