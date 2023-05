Krzysztof Diablo Włodarczyk zdradził, co zrobił tuż po wyjściu z więzienia! Działo się, opowiada szczegóły

Co to był za cios!

Ciężkie chwile już dawno za Włodarczykiem. "Diablo" po raz drugi opuścił zakład karny 1 lipca zeszłego roku. Od tego czasu stoczył dwa pojedynki - w październiku 2022 roku pokonał Cesara Hernana Reynoso, a w ostatnią sobotę pięknym podbródkowym znokautował Sylverę Louisa.

Diablo Włodarczyk tuż po wyjściu z więzienia upił się

Po wygranej "Diablo" zdradził nam, jak zamierza świętować zwycięstwo. - Myślę, że będą maks cztery pełniejsze lampki wina i dobre jedzenie. Może nie widać po mnie, ale lubię zjeść. Spędzę ten czas z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi - powiedział Włodarczyk, który przy okazji zdradził, kiedy po raz ostatni przesadził z alkoholem. - To było tuż po wyjściu z więzienia - 1 lipca wyszedłem, a 2 lipca się upiłem. Przyszło towarzystwo osiedlowe, przyjechał przyjaciel, no i się upiłem. I to by było na tyle, od tego czasu nie piję mocniejszego alkoholu. Zaraz będzie rok od tej imprezy i może ją powtórzymy, ale już delikatnie, wypiję coś lżejszego - dodał.