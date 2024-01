Mamed Khalidov rozbrajająco szczery przed walką z Tomaszem Adamkiem! Do starcia niespełna miesiąc, a legenda KSW wciąż się uczy

Mateusz Masternak ostro do Diablo Włodarczyka: Obsrał zbroję, myślałem, że w głębi duszy jest dobrą i uczciwą osobą, ale pomyliłem się

Choć panowie darzą się dużym szacunkiem, to jak na sportowców z krwi i kości przystało są pewni zwycięstwa w Gliwicach. Co prawda zdecydowana większość ekspertów stawa na wygraną Adamka, ale są też tacy, którzy to w Khalidovie upatrują faworyta. W tym gronie jest m.in. Artur Szpilka, a i Mateusz Masternak nie skreśla Mameda.

Mamed Khalidov przed walką z Tomaszem Adamkiem: Co do zasad bokserskich, to się uczę. Jeszcze się uczę

Jak boksuje Adamek wszyscy kibice boksu doskonale wiedzą, z kolei wielką niewiadomą jest, co w klatce zaprezentuje Khalidov. Sam zainteresowany nie ukrywa, że "Góral" z Gilowic może mieć z nim problem. - Po pierwsze klatka jest większa, inaczej się rozkłada, nie ma narożników. Ja inaczej się ruszam, nie wchodzę w wymiany i mam swój styl. Ja się zastanawiam, czy ten styl będzie mu pasował. Mi się wydaję, że nie będzie pasował - powiedział Mamed w trailerze, który federacja KSW wypuściła do sieci w poniedziałek.

W tym samym nagraniu Khalidov wykazał się wręcz rozbrajającą szczerością. - Co do zasad bokserskich, to się uczę. Jeszcze się uczę - dodał z uśmiechem na ustach. Przypomnijmy, że pojedynek zakontraktowano na 6 rund po 3 minuty każda. Panowie bić się będą w 10-uncjowych rękawicach.