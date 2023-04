i Autor: SE Mariola Gołota, Andrzej Gołota

świąteczny dylemat

Mariola Gołota zrobiła mężowi zdjęcie z ukrycia. Zwróciła się do fanów z ważnym pytaniem, chodzi o polskie tradycje

Jacek Ogiński 12:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Andrzej Gołota spokojnie korzysta ze sportowej emerytury żyjąc ze swoją rodziną w USA. Polscy fani wciąż pamiętają jego wielkie walki bokserskie i wciąż są ciekawi, co słychać u ich ukochanej legendy. Tego możemy dowiadywać się m.in. z mediów społecznościowych, w których co pewien czas udziela się żona byłego pięściarza. Teraz Mariola Gołota udostępniła zdjęcie męża zrobione... z ukrycia i miała ważne pytanie do fanów o polskie tradycje.