Na tę walkę wielu polskich fanów sportów walki, a przede wszystkim boksu czekało z niecierpliwością. Już dziś Mateusz Masternak w angielskim Bournemouth zmierzy się z Chrisem Billam-Smithem o pas mistrzowski WBO w kategorii junior ciężkiej. Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi obecnie panujący mistrz. "Master" udzielił wielu wywiadów, jeszcze bardziej podgrzewając atmosferę przed zbliżającym się pojedynkiem o mistrzostwo świata. Dla Billam-Smitha będzie to pierwsza obrona tytułu. Brytyjczyk pas mistrzowski wywalczył zaledwie kilka miesięcy temu, kiedy to w maju pokonał Lawrence'a Okolie. Teraz ogromna część fanów ma nadzieję, że pas mistrzowski wróci z Masternakiem do Polski. Sprawdźcie, gdzie oglądać walkę Masternak - Billam-Smith.

Gdzie oglądać Masternak - Billam-Smith transmisja walka Mateusz Masternak - Chris Billam-Smith gdzie oglądać walkę Masternak - Billam-Smith na żywo 10.12.2023

Walka Masternak - Billam-Smith odbędzie się w niedzielę 10 grudnia podczas gali boksu w Bournemouth. Wydarzenie odbywające się w Wielkiej Brytanii rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego, natomiast walka Masternak - Billam-Smith ma rozpocząć się w godzinach 21:45-22:30. TRANSMISJA NA ZYWO z walki Masternak - Billam-Smith prowadzona będzie przez stację "TVP Sport". Kibice będą mieli okazję śledzić walkę Mateusza Masternaka z Chrisem Billam-Smithem również live online, za pośrednictwem strony internetowej "TVP Sport". Ponadto, RELACJA NA ŻYWO z walki Masternak - Billam-Smith prowadzona będzie przez portal sport.se.pl.