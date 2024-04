Masternak - Olivier KARTA WALK. KBN 34 kto walczy na Knockout Boxing Night 34 KOLEJNOŚĆ WALK. Masternak - Olivier lista walk na KBN 34 KARTA WALK

KBN 34 KARTA WALK. Kto walczy na gali KBN 34: Masternak - Olivier

Żadnemu kibicowi pięściarstwa w Polsce nie trzeba przypominać, co stało się w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku. Wówczas Mateusz Masternak stanął przed życiową szansą i zmierzył się z Chrisem Billamem-Smithem w walce o pas mistrza świata federacji WBO w wadze półciężkiej. I choć reprezentant Polski przez większość starcia dominował i wydawało się, że wszystko zmierza do jego wygranej, musiał poddać walkę ze względu na kontuzję żeber. Wielu fanów było bardzo rozczarowanych takim przebiegiem wydarzeń zwłaszcza, że Masternak w ringu prezentował się wyśmienicie. To już jednak przeszłość i po krótkiej przerwie "Master" wraca do ringu i zobaczymy go już podczas sobotniej gali Knockout Boxing Night 34.

KBN 34 KOLEJNOŚĆ WALK. Masternak - Olivier lista walk na gali KBN 34

Jego rywalem będzie Jean Jacques Olivier, który reprezentuje Francję. 36-letni pięściarz ma na swoim koncie 17 walk, z których 15 wygrał, a aż 10 z nich kończył przed czasem. Francuz na pewno nie będzie łatwym rywalem dla Masternaka, ale kibice wierzą w zwycięstwo Polaka. Ponadto na gali we Wrocławiu zobaczymy również Michała Cieślaka, Kamila Bednarka, czy Rafała Wołczeckiego.

KBN 34 karta walk: