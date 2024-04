Odśwież relację

Masternak – Olivier RELACJA NA ŻYWO. Boks: Mateusz Masternak – Jean Olivier LIVE w INTERNECIE

Przed nami wielkie emocje na gali Knockout Boxing Night 34 we Wrocławiu. Mateusz Masterrnak wraca po kontuzji i będzie mierzył się z Jeanem Olivierem z Francji. Przed nami wielkie emocje, a sam Masternak zapowiada wielkie emocje.

- Jestem przekonany, że będzie to bardzo dobry pojedynek. Jestem zmotywowany, walczę u siebie, w swoim mieście, więc dodatkowo na tym mi zależy, żeby ten pojedynek był, że tak ładnie powiem, spektakularny. - mówi Masternak w rozmowie z "TVP Sport".

Sam pięściarz nie ukrywa także, że nie porzucił emocji o pasie mistrza świata.

- Absolutnie nie, tym bardziej po ostatnim pojedynku. Jeszcze bardziej mnie ten pojedynek utwierdził w przekonaniu, że to jest wszystko w moim zasięgu (...) Myślę, że ten rok może być dla mnie kluczowy w kontekście sportowych wyzwań. Na to się szykuję i ten pojedynek również jest po to, bym tę przyszłość wziął pełnymi garściami. Moja kariera trwa długo, treningów miałem naprawdę masę z różnymi pięściarzami, więc doświadczenie mam. Wydaje mi się, że pomimo wieku dalej jestem głodny, dalej we mnie jest młodzieńcza miłość do boksu, chęć do męczenia się i do sportowej rywalizacji. Wiadomo, to już trochę inny Mateusz niż był kiedyś, ale może jest po prostu lepszy? - mówi Masternak w rozmowie z Telewizją Polską.

Walka Masternak - Olivier została zaplanowana na 20 kwietnia 2024 roku. Początek emocji około 22.