Mike Tyson mógł walczyć z Tomaszem Adamkiem na FAME MMA? Mateusz Borek ujawnił szczegóły!

Mateusz Borek przekazał dość zaskakujące informacje w sprawie FAME MMA! Okazało się, że organizatorzy gali przy okazji planowali niesamowitą walkę między Tomaszem Adamkiem a legendarnym Mike'iem Tysonem. Według słów Mateusza Borka, rozmowy w sprawie walki trwały, jednakże przeszkodą okazały się kwestie finansowe.

Cały świat sportu wyczekuje powrotu "Żelaznego Mike'a" w trakcie walki, która odbędzie się 15 listopada 2024 roku. Wtedy to "Bestia" stoczy pojedynek z Jakiem Paulem. Okazuje się jednak, że powrót z emerytury sportowej Tysona mógł mieć miejsce w Polsce, przy okazji gali FAME MMA 22. Jak powiedział Mateusz Borek w rozmowie z "Kanałem Sportowym", pojawił się pomysł starcia między nim a Tomaszem Adamkiem. Ostatecznie jednak "Góral" walczył z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Problemem, którego nie dało się obejść, były kwestie finansowe.

- Taki był pierwszy pomysł federacji FAME na main event z Tomaszem Adamkiem. Wyobrażałem sobie, że Tyson będzie zainteresowany gażą na poziomie 500-600 tys. dolarów, ale w grę wchodziły grube miliony - powiedział Mateusz Borek w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

