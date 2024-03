Mike Tyson trafił do więzienia i... Tak o odsiadce jeszcze nie mówił, złapiecie się za głowę

Tyson z Paulem skrzyżują rękawice na mogącym pomieścić 80 tysięcy widzów stadionie AT&T Stadium w Arlington w stanie Teksas. Co ciekawe transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi wchodząca coraz mocniej w sport platforma Netflix. Wiele wskazuje na to, że pojedynek będzie pokazowy, ale w ostatnich dniach nie brakowało plotek, że walka być może zostanie wpisana do oficjalnych rekordów obu pięściarzy. Jeśli tak by się stało, to dla Tysona byłaby to pierwsza oficjalna batalia od... 2005 roku.

Mike Tyson o pobycie w więzieniu: Najlepsze trzy lata mojego życia

Tak czy siak "Żelazny Mike" w pocie czoła przygotowuje się do batalii z Paulem, ale w międzyczasie najmłodszy mistrz świata w historii wagi ciężkiej zdecydował się na bardzo szczere wyznanie o pobycie w więzieniu.

- Najlepsze trzy lata mojego życia spędziłem w więzieniu. Miałem na koncie miliony dolarów, ale to nie znaczy nic, jeśli nie masz spokoju ducha, stabilności i równowagi. W życiu potrzebujesz zdrowego rozsądku i spokoju, a przed więzieniem tego nie miałem. Zawsze twierdziłem, że Bóg cię karze dając ci wszystko czego chcesz, aby zobaczyć, czy sobie poradzisz - wyznał Tyson.