To jak naprawdę wygląda 57-letni Mike Tyson powoduje gigantyczny szok. Nie wierzyliśmy własnym oczom. Szczęki zbieraliśmy z podłogi

Mike Tyson ostatnią zawodową walkę stoczył w czerwcu 2005 roku. Wówczas zakończył piękną, niekiedy kontrowersyjną i bogatą karierę pięściarską. Były mistrz świata miał na koncie mnóstwo spektakularnych zwycięstw oraz wiele afer, które jedynie zwiększały zainteresowanie jego osobą i walkami. Po odłożeniu rękawic popularność Amerykanina nie zmalała. Wiele wskazuje na to, że Tyson niebawem pokaże się młodszej publiczności, którzy na pewno obejrzą jego walkę z popularnym YouTuberem, Jakiem Paulem.

Ogłoszenie tego pojedynku spotkało się ogromnym poruszeniem w świecie pięściarstwa. Mało kto spodziewał się, że 57-letni Tyson raz jeszcze wejdzie do ringu, a w dodatku za rywala będzie miał amatora, choć ze sporymi umiejętnościami. Amerykański influencer z powodzeniem walczył z byłymi zawodnikami UFC, a jego jedyna porażka to z bratem Tysona Fury'ego, Tommym.

Tak teraz wygląda Mike Tyson. Niewiarygodne!

Mike Tyson będzie musiał więc w pełni przygotować się do starcia, do którego dojdzie 20 lipca na AT&T Stadium w Texasie w USA. Pięściarz niejednokrotnie pokazywał nagrania z sali treningowej i można było zauważyć, że szybkości i sprawności mu nie brakuje. Potwierdza się to na wideo z pierwszego dnia przygotowań do starcia z Paulem. - To pierwszy dzień… zabawa dopiero się zaczęła - napisał Tyson w opisie do nagrania.