Kompromitacja! Fani byli wściekli na to, co wydarzyło się w trakcie walki Mike Tyson vs Jake Paul. Wstyd to mało powiedziane

Co to była za noc dla fanów boksu. Po latach przerwy do ringu do zawodowego pojedynku powrócił Mike Tyson. Wiele osób podejrzewało, że do hitowej walki nigdy nie dojdzie. W nocy z piątku na sobotę (15/16 listopada) doszło do starcia „Iron Mike’a” z Jake’em Paulem. Pojedynek trwał osiem rund i zakończył się wygraną influencera, który wypunktował legendę boksu. Trzeba jednak pamiętać o ponad 30 latach różnicy między oboma pięściarzami.

Starcie wzbudziło ogromne emocje, także dlatego, że ogromne problemy miała platforma Netflix, która udostępniała u siebie całą transmisję na żywo. Niestety, w kluczowym momencie, tuż przed walką wieczoru, pojawiły się gigantyczne kłopoty z prawidłowym działaniem serwerów. Większość widzów nie mogła płynnie oglądać gali, a wielu fanów zaczęło szukać nielegalnych retransmisji.

Internauci w sieci byli bezlitośni i mocno odnosili się do wielkich problemów Netflixa. W sieci pojawiło się mnóstwo memów po zakończonej walce. Zebraliśmy dla Was najlepsze z nich i przygotowaliśmy specjalną galerię.

