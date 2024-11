i Autor: AP PHOTO Mike Tyson vs Jake Paul

Ogromne problemy Netfliksa

Kompromitacja! Fani byli wściekli na to, co wydarzyło się w trakcie walki Mike Tyson vs Jake Paul. Wstyd to mało powiedziane

Nie tak miał wyglądać powrót legendarnego Mike’a Tysona do ringu. Oczy całego świata zwrócone były na Stany Zjednoczone, gdzie były mistrz świata wagi ciężkiej mierzył się między linami z Jake’em Paulem, popularnym celebrytą i YouTuberem. Zawodnicy zmierzyli się ze sobą na dystansie ośmiu rund. Niestety, wiele osób na całym świecie nie było w stanie legalnie obejrzeć tego pojedynku. Wszystko przez kompromitację, którą zafundował Netflix, platformę streamingową pojedynku.